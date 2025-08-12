１２日の債券市場で、先物中心限月９月限は続落。日本が連休中の間に米長期債相場が下落したことや、この日に日経平均株価が史上最高値を更新したことが影響した。 米債券市場では８日に長期金利が４．２８％まで上昇し、週明け１１日は同水準での動きだった。米関税政策による物価押し上げの影響が指数に表れてくる可能性が意識されるなか、１２日発表の米７月消費者物価指数（ＣＰＩ）を控えて持ち高調整の売りが出たもよ