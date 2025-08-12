エクサウィザーズはこの日の取引終了後、４～６月期連結決算を発表した。売上高は２４億４６００万円（前年同期比１５．９％増）、営業損益は１億４４００万円の黒字（前年同期２億８９００万円の赤字）に転換して着地した。 ＡＩプロダクト事業でサービスの利用数が増加したことが業績を押し上げた。人件費やシステム利用料、減価償却費の減少なども寄与した。通期の増収・営業黒字見通しに変更はない。