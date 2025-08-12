深海魚で作った魚醤とふりかけを手にする製造担当者の中西美智子さん＝愛知県蒲郡市国内有数の深海魚水揚げ量を誇る愛知県蒲郡市で、「喜栄丸カベヤ水産加工」が廃棄される深海魚の活用に力を入れている。取れた深海魚の約3割が捨てられていたが、魚醤やふりかけへの加工を手がけ、学校給食で提供されるまでになった。海水温上昇の影響などで漁獲量が減る中、製造担当者の中西美智子さんは「貴重な資源を廃棄せずに活用すること