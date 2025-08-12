「全国高校野球選手権・２回戦、尽誠学園３−０東大阪大柏原」（１２日、甲子園球場）東大阪大柏原は好機であと一打が出ず零敗。初出場だった２０１１年夏以来の初戦突破はならなかった。元プロで東大阪大柏原の土井健太監督は「（相手のエース左腕）広瀬投手に完全にやられた。間合いを変えられて丁寧に投げられた」と話した。大阪勢の夏の甲子園初戦敗退は２０１８年に近大付（南大阪）が１回戦で前橋育英に敗れて以来。