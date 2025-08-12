女優の影山優佳（24歳）が、8月11日にテレビ朝日の公式YouTubeで公開された「激レアさんを連れてきた。」未公開トークに出演。先日、病院で「すごいご縁」があったと語った。サッカー日本代表の関連番組に出演している影山優佳が番組のゲストとして登場。影山自身の激レアな話題として、「全然心配しなくていい話なんですけど、急にめまいがちょっとひどくてマネージャーさんに病院に急遽連れて行ってもらったことがあったんですね