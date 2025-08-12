東洋水産は8月7〜8日の2日間、東京会場(東京都千代田区・有楽町駅前広場)と関西会場(兵庫県神戸市・神戸サンキタ広場)で「8月8日はマルちゃん焼そばの日『焼そばはマルちゃん』2025」を開催した(関西会場は8日のみの開催)。さまざまな温度帯の「マルちゃん焼そば」(チルド麺・即席カップ麺・冷凍麺の3種類)の食べ比べ体験ができるイベントで、参加費は200円。試食スペースには30種以上の「マルちゃん焼そば」のラインアップを展示