これまで着ていた服がしっくりこなくなり、なんだかワードローブが迷子気味。そんな迷える大人女性の味方は、ズバリ【無印良品】かも！ 無印良品では、頑張りすぎないシンプルなデザインでありながら、こなれ感を醸し出してくれそうなトップスやワンピースがずらり。柄や色の主張が控えめだからこそ、手持ち服との組み合わせも柔軟に楽しめそうです。おすすめの優秀アイテムをピックアップしたので、ぜひ参考に