小麦粉ねこちゃんホンポ

猫に小麦粉を与えても大丈夫?5つの製品別に注意すべき点

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • 猫に小麦粉を与えるべきではない理由について、筆者が解説している
  • 市販のパンには砂糖、塩分、油脂などが含まれ、腎臓や肝臓に負担
  • うどんやパスタは味付けや塩分に注意、天ぷらやフライ衣は油と塩分が危険
記事を読む

おすすめ記事

  • 料理でおなじみの食材が「お菓子」になった？
    おかずの具“きくらげ”がお菓子になっちゃった!?　担当者「罪悪感なく栄養あるおやつ作りたかった」 2025年8月8日 11時55分
  • 皮をむいたピーナッツ
    犬にピーナッツを与えても大丈夫？健康リスクと注意点、含まれる栄養素と安全な量の目安まで徹底解説 2025年8月6日 2時30分
  • 「食中毒の潜伏期間」はご存知ですか？感染してから発症までの期間も解説！
    「食中毒の潜伏期間」はご存知ですか？感染してから発症までの期間も解説！ 2025年8月6日 9時30分
  • 食材に迷ったら選びたい「まごわやさしい」【キレイな人になる腸活美容】
    食材に迷ったら選びたい「まごわやさしい」【キレイな人になる腸活美容】 2025年8月7日 14時30分
  • 食べ物が1粒ずつ出てくるおもちゃに…猫が見せた『まさかの動き』が可愛すぎると151万再生「動きがたまらない」「悶絶してしまった」
    食べ物が1粒ずつ出てくるおもちゃに…猫が見せた『まさかの動き』が可愛すぎると151万再生「動きがたまらない」「悶絶してしまった」 2025年8月5日 20時25分

    • ランキング

    • 総合
    • 国内
    • 政治
    • 海外
    • 経済
    • IT
    • スポーツ
    • 芸能
    • 女子
    1. 1. マックが謝罪 今後の対応を公表
    2. 2. カズ 1年前に語った結婚への本音
    3. 3. 広陵の騒動「SNSのせい」に異議
    4. 4. 電撃婚の二階堂 元彼の共通点
    5. 5. 松嶋菜々子の役柄にイライラの声
    6. 6. ラム肉に寄生虫か 専門家が警鐘
    7. 7. きんに君の元マネ補助 男を逮捕
    8. 8. 伊東市長「奇妙LINE画像」を投稿
    9. 9. 日本人OL 桁違いの大バズり
    10. 10. あいみょんの腕にタトゥー 物議
    1. 11. 大谷に新たな法的トラブル発生?
    2. 12. 数の子塩っぱすぎ 食べれず激怒
    3. 13. 元妻の死後に届いた未送信LINE
    4. 14. 張本智和 中国監督の態度を批判
    5. 15. マック騒動でひろゆき氏私案披露
    6. 16. フワ 活動再開に備え治療したか
    7. 17. 焼肉店の元店員 絶対頼まない4選
    8. 18. パンサー尾形 借金6千万円を告白
    9. 19. 張本の行動に中国メディアが激怒
    10. 20. ウソと性交渉の快感はほぼ同じか
    1. 1. 広陵の騒動「SNSのせい」に異議
    2. 2. ラム肉に寄生虫か 専門家が警鐘
    3. 3. きんに君の元マネ補助 男を逮捕
    4. 4. 伊東市長「奇妙LINE画像」を投稿
    5. 5. 特急にはねられ 10代警官死亡
    6. 6. ウソと性交渉の快感はほぼ同じか
    7. 7. モバイル充電器 回収義務化へ
    8. 8. 国道で殴り合い「警察を呼べ」
    9. 9. マックで大量廃棄「無料配布」も
    10. 10. 楽しみにしとけ 元AKBに殺害予告
    1. 11. へずまりゅう氏、居眠り議員は「見つけ次第叩き起こしてSNSで公開」宣言
    2. 12. マック騒動 フードだけもらった
    3. 13. 日枝氏語る 中居問題知った瞬間
    4. 14. 新宿御苑で「カブトムシ激減」か
    5. 15. 石川・七尾 国道249号で道路陥没
    6. 16. 「目の日焼け」って知っていますか？肌だけではなく目も紫外線対策を
    7. 17. 生徒会長に10万円交付へ 滋賀
    8. 18. ずさん過ぎ? 日航機墜落に陰謀論
    9. 19. ガタガタの日産 優秀社員が退職
    10. 20. 外国人観光客 神社仏閣での問題
    1. 1. マックが謝罪 ネット非難轟々
    2. 2. 自由研究で作ったコーラほぼ完売
    3. 3. 神谷氏 街頭演説中に大声で激怒
    4. 4. 猫殺し容疑で逮捕 慶応卒の凶行
    5. 5. 温泉宿から夜逃げ BMWで走り去る
    6. 6. 体毛処理に“抵抗感あり″の30代男性編集員が「神アイテム」と即購入！ 使ってわかったパナソニック『ボディトリマー』の機能性
    7. 7. へずま氏 居眠り議員はSNSで公開
    8. 8. 悠仁さま 夜の学生生活を謳歌か
    9. 9. 1人で2席分占領 男性の強硬手段
    10. 10. 「先生」孤独死 荒れ果てた現場
    1. 11. クマの前例にない行動 驚きの声
    2. 12. 10歳でおじさんから性被害…硬直
    3. 13. 橋下徹氏と妹の関係性に驚き
    4. 14. 高市氏困惑「参政党と同一」報道
    5. 15. 海外不動産投資家・宮脇氏、衝撃警鐘　「海外移住しても税金地獄から逃げられない」現実を語る
    6. 16. 吉野家 期間限定メニューを絶賛
    7. 17. さや氏 中年男性の票集めたワケ
    8. 18. 投資戦略アドバイザー・鳥海氏「“わかってるつもり”は危険！」新NISA38％放置の実態に警鐘
    9. 19. ポケカ大量廃棄 民泊で異様光景
    10. 20. 退職代行 利用者の意外な特徴
    1. 1. 日本国籍放棄したタレントが告白
    2. 2. 「共産党は退陣せよ」中国で怒り
    3. 3. 米大統領 ウ領土返還求める
    4. 4. トランプ氏 露に領土返還要求へ
    5. 5. 李在明氏の「絶対にない」発言
    6. 6. 台湾観光地で日本人の窃盗被害
    7. 7. ボジョレー 不味くて仏人買わず
    8. 8. 芸能事務所の常識疑う行動が物議
    9. 9. 大量のクラゲ詰まり原発停止 仏
    10. 10. 米大統領 IntelのCEOに即時辞任
    1. 11. オバマ氏の肖像画 階段に移動
    2. 12. ピットブルが飼い主の命救う 米
    3. 13. 最大のプラ生産国 中国が判明?
    4. 14. 「台湾でスリ多発」日本が注意
    5. 15. 広陵辞退「暴力で汚された」韓国
    6. 16. K-POPファン 球場での迷惑行為
    7. 17. チャンビン 1070万円を寄付
    8. 18. デンマーク動物園 餌募集で非難
    9. 19. EU外相 露に「譲歩はできない」
    10. 20. 国連大使 中国への非難に反論
    1. 1. 広陵「逆ギレ会見」が招く危機
    2. 2. 熟年離婚 言い渡される夫の特徴
    3. 3. 新NISAで40代のための資産形成
    4. 4. ガソリン税がなかったら…影響額
    5. 5. 3カ月の完全現金生活 人生変わる
    6. 6. 強い管理職に「静かな退職」増加
    7. 7. Z世代に人気のアプリ「Jiffcy」
    8. 8. グルテンが体に与える悪影響
    9. 9. 退職金 住宅ローン一括返済は吉?
    10. 10. 夫婦のお金「完全別々」の注意点
    1. 11. 「新幹線」vs「飛行機」帰省するならどっちがお得？「東京-広島」の“コスパ・タイパ”を広島在住の筆者が解説
    2. 12. 母の死後 実家が「ゴミ屋敷化」
    3. 13. 入院費用 個室利用でいくら?
    4. 14. 「S&P500」は史上最高値目前
    5. 15. マクドナルド ポケカ配布で謝罪
    6. 16. 【お悔やみ申し上げます】訃報の連絡があったとき、絶対に言ってはいけない一言・ナンバー1
    7. 17. LAWSON ご当地からあげクン発売
    8. 18. サラリーマンができる税金対策
    9. 19. 「毎日スマホ漬けの人」に起きている“脳が弱る”怖い現象とは？
    10. 20. アウディ 新型Q5を日本導入へ
    1. 1. セク女と交際 一般男性が苦悩
    2. 2. 既婚者マッチングでママ友探し？
    3. 3. iPhone更新で車内体験も新鮮に
    4. 4. サムスンGalaxy 5G使ってみた
    5. 5. GPT-5不満 GPT-4oを一時的に復活
    6. 6. 職場で孤独を感じた経験 最多は?
    7. 7. ソフトバンク Pixel 8aを値下げ
    8. 8. LINEを既読スルーする理由を解説
    9. 9. 新生JDI 社長の「CEO」が説明
    10. 10. REDMAGICのゲーミングタブレット
    1. 11. 自転車「チラ見」で得られる余裕
    2. 12. 遊び尽くし PS5コントローラー
    3. 13. O電気 エンジニアが極限の発想
    4. 14. ChatGPT ダイエットに革命
    5. 15. AIに奪われにくい仕事 結果発表
    6. 16. OpenAIの発表 グラフに矛盾か
    7. 17. 米大手の接続 9月末で終了へ
    8. 18. 新製品「Pulsar USBケーブル」
    9. 19. サメの体内薬物 ブラジルで発見
    10. 20. 新型Apple Watch Ultra 3登場か
    1. 1. 大谷に新たな法的トラブル発生?
    2. 2. 張本智和 中国監督の態度を批判
    3. 3. 張本の行動に中国メディアが激怒
    4. 4. 尊すぎる 吉高からほっぺにキス
    5. 5. 夏の甲子園「2部制」思わぬ弱点
    6. 6. 大谷42号 本塁打王争いで再浮上
    7. 7. 甲子園「猪木顔」でピンチ脱出
    8. 8. 新婚36歳女優の自撮り 絶賛の声
    9. 9. 張本智和 世界王者を破り優勝
    10. 10. 40歳C・ロナウド 起業家と婚約
    1. 11. ロッテ戦で突然の公開プロポーズ
    2. 12. 流石に笑う 甲子園大盛り上がり
    3. 13. C・ロナ 長年の恋人と婚約を発表
    4. 14. 始球式美女に「脚綺麗」と反響
    5. 15. 広陵は独裁続きすぎ 古舘が言及
    6. 16. ボクサー死亡相次ぐ 対策導入へ
    7. 17. 大谷 美人レポーターと再会
    8. 18. C・ロナ 恋人とついに婚約
    9. 19. 大谷 2033年まで二刀流の意向
    10. 20. 可愛い 始球式に現れた謎の美女
    1. 1. マックが謝罪 今後の対応を公表
    2. 2. カズ 1年前に語った結婚への本音
    3. 3. 電撃婚の二階堂 元彼の共通点
    4. 4. 松嶋菜々子の役柄にイライラの声
    5. 5. あいみょんの腕にタトゥー 物議
    6. 6. 日本人OL 桁違いの大バズり
    7. 7. 元妻の死後に届いた未送信LINE
    8. 8. フワ 活動再開に備え治療したか
    9. 9. マック騒動でひろゆき氏私案披露
    10. 10. パンサー尾形 借金6千万円を告白
    1. 11. 米女優急逝 がんが急速に広がる
    2. 12. 永野芽郁 セクシー派女優に転身?
    3. 13. ひろゆき氏 二階堂の告白に私見
    4. 14. 伝説のソープ嬢語る 極意と矜持
    5. 15. 子と国際線乗り賛否 さらに煽る
    6. 16. みちょぱ フワを腫れもの扱いか
    7. 17. 華原朋美の近影に衝撃広がる
    8. 18. 浜田雅功 東京で初の個展開催へ
    9. 19. 粗品 中居氏からの言葉に感銘
    10. 20. 磯山さやか 熱愛スクープない訳
    1. 1. 京都に全29棟の新ヴィラ施設、天然温泉や自然に浸る一棟貸しの宿泊空間
    2. 2. ローションは女性器に残る恐れ
    3. 3. このままでは死ぬ 全身に蕁麻疹
    4. 4. 同窓会でガッカリした女子9選
    5. 5. スタバの新作フード 食べてみた
    6. 6. バスツアー JK客が非常識な頼み
    7. 7. 40・50代女性向け GU神トップス
    8. 8. 捨てられぬ物が示す心のサイン
    9. 9. 40・50代が似合うユニクロパンツ
    10. 10. 大人気の「3点セット」再販開始
    1. 11. 「磐」はなんて読む？世界自然遺産があることで知られる秋田県の地名！
    2. 12. 陰キャの霊がおびえてしまう漫画
    3. 13. 韓国発 日本初実店舗がOPENへ
    4. 14. マクドナルド、ハッピーセット「ポケモン」巡り声明 厳格な販売制限へ・公式アプリ退会処理も
    5. 15. 否定ばかりする友達 傷つくだけ
    6. 16. オン・オフ両方いける無印の服
    7. 17. 「モテるためのヒント」326人に
    8. 18. 韓国コスメブランドが日本に上陸
    9. 19. 男性が震え上がる女性の素顔
    10. 20. 「プリン髪」に待望の新色登場
    x