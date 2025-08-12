セガプライズより、ディズニー＆ピクサーのキャラクターグッズが続々登場。今回は2025年8月7日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する映画『トイ・ストーリー』公開30周年ぬいぐるみVol.2を紹介します！ セガプライズ ディズニー＆ピクサー映画『トイ・ストーリー』公開30周年ぬいぐるみVol.2  登場時期：2025年8月7日より順次サイズ：全長約10×10×15cm種類：全4種（バズ・ライトイヤー、ジェシー、グ