モデルの山田優（41）が、激変した最新ショットを披露している。【映像】ホテルみたいと話題の豪邸これまでにもInstagramで、プライベートについて発信してきた山田。自宅キッチンで料理をする姿や、タオルを入れ替える様子をアップすると「これはおうちですか？ホテルみたい」「私もホテルかと思いました」などと話題になっていた。また、たびたび髪形の変化についても発信していて、思い立って染めたという金髪ショットや