綾川中学校2年／植田恵麻さん（14） 香川県で水泳飛び込みに毎日を費やす中学2年生の女の子がいます。2024年の大会で全国1位を獲得した女子中学生です。 黙々とアップを続ける少女。水泳の飛び込みに励む綾川中学校2年の植田恵麻さん（14）。植田さんは香川ダイビングクラブに所属しています。 2024年夏に行われたJOCジュニアオリンピックカップでは、1m飛板飛込で優勝。2年前にはジュニアの日本代表「ナショナルジュ