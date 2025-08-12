ボクサー死亡事故を受けた再発防止策を協議し、取材に応じるJBCの安河内剛事務局長（左）ら＝12日、東京都内試合後に開頭手術を受けたボクサー2人の死去を受け、試合を管理、運営する日本ボクシングコミッション（JBC）と日本プロボクシング協会が12日、東京都内で再発防止策を協議し、医療体制を一層充実させる方針を決めた。世界戦以外でも救急車を会場に常駐させ、頭部負傷などの緊急手術を速やかに行える病院と提携する。