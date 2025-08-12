【モデルプレス＝2025/08/12】Number_i（ナンバーアイ）が12日、ラジオ番組「STEP ONE」（J-WAVE／毎週月〜木曜あさ9時〜）に出演。岸優太が平野紫耀と神宮寺勇太への思いを語る場面があった。【写真】平野紫耀、赤髪で印象ガラリ◆岸優太、平野紫耀へ「リスペクトしかない」この日、メンバーへのリスペクトについて問われた岸は平野について「リスペクトしかないですね」と即答。続けて「全てのことになにかアイデアが浮かんでく