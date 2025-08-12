【モデルプレス＝2025/08/12】声優の竹達彩奈が11日、自身のInstagramを更新。アメリカ・ワシントンでのスラリとした美しい脚のラインが際立つファッションショットを公開し、反響が寄せられている。【写真】竹達彩奈、美脚際立つミニワンピ姿◆竹達彩奈、ワシントンでのミュージアム巡りショット公開竹達は「隙間時間にワシントンでミュージアム巡りをしました」と海外での観光の様子を報告。「歩いてるだけで楽しかったです」と