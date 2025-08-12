今春誕生の6人組女性アイドルグループ・紫陽花は降らないが、8月11日、東京・渋谷Milkywayでグループとして初めての5都市ツアー「夏に揺れる」のツアーファイナルを開催し、満員御礼で幕を閉じた。入場SEと同時にパンパンのフロアにクラップが巻き起こり、1曲目の「始まりの詩」はつい先日の大阪公演でお披露目したばかりとは思えないほどの盛り上がりを見せる。このツアーを通して各地で1st mini album「夏に揺れる」収録曲の数々