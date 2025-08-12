日本野球機構（NPB）が12日の公示を発表。日本ハムは孫易磊投手、梅林優貴選手を登録を抹消しました。来日2年目の20歳の孫易磊投手は11日のソフトバンク戦でプロ初先発。3回、2アウト2塁の場面で近藤健介選手に同点タイムリー。さらに4回には、連打などで1アウト満塁のピンチを招き4回途中5安打2失点で降板。プロ初勝利とはならず、今季ここまで8試合に登板し、0勝1敗1S防御率3.48をマーク。またバッテリーを組んだ梅林選手は今季2