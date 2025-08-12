フィギュアスケートで２０１９、２０年全日本女王の紀平梨花が、姉妹ショットを披露し注目を浴びている。１２日にインスタグラムで「おもえさんお誕生日おめでと〜！！最近日本にいることも多く、姉との時間が少し増えているのは、妹は実はにこにこなのですよっ」と書き始め、姉でタレントの紀平萌絵（もえ）さんの２６歳の誕生日をお祝い。「楽しむ時は太陽みたいに明るくってびっくりする時もあるけど、常にやるべき事はしっ