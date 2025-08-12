第107回全国高校野球選手権の大会本部は12日、広陵（広島）の出場辞退により2回戦が不戦勝となって試合がない津田学園（三重）に、甲子園球場での練習機会を設けると発表した。 17日に迎える3回戦に向け、当初試合予定だった14日の第3試合終了後、観客が退場した後に60分間の練習時間を設ける。津田学園は7日の第1試合で初出場の叡明（埼玉）と対戦。延長12回タイブレークの激闘の末、5-4でサヨナラ勝ちし、2回戦に進出。広