全日本空輸（ANA）は、ANAマイレージクラブの国内線特典航空券を、通常より少ないマイル数で交換できる「今週のトクたびマイル」の、8月14日から20日までの搭乗分の対象路線を発表した。予約期間は8月13日から19日まで。対象路線と片道あたりの必要マイル数は以下の通り。・6,000マイル東京/羽田〜富山・能登・大阪/関西、大阪/伊丹〜高知・福岡・熊本線、名古屋/中部〜松山線、札幌/千歳〜利尻・函館線、福岡〜宮崎線、長崎〜壱岐