台風１１号は１２日午前、沖縄の南の海上を西に進んだ。同日夜から１３日にかけて、暴風域を伴って沖縄・八重山地方に最接近し、その後は中国大陸に進んで熱帯低気圧となる見通し。気象庁は、暴風やうねりを伴った高波に警戒を呼びかけている。同庁によると、台風は１２日午前９時現在、時速約２５キロで、中心の気圧は９８０ヘクト・パスカル、中心付近の最大風速は３０メートル。