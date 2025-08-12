2035年に介護や育児と両立しながら働く人の数労働市場の調査などを行うパーソル総合研究所（東京）は12日までに、介護や育児と両立しながら働く人は2035年に1285万人となり、22年比で9.7％増えるとの推計を発表した。就業者全体の6人に1人を占める形。周囲に気兼ねなく短時間勤務などの柔軟な働き方を選択できるよう、仕事をカバーする同僚への支援を強化する必要があると指摘した。働く女性や高齢者の増加で就業者は300万人以