7人組アイドルグループFRUITS ZIPPER（フルーツジッパー）のメンバー鎮西寿々歌さんが自身の公式Xを更新。東京都内に7台しかない「幸運のタクシー」に乗車したことを報告しました。【写真】「ちょ待って、、、」レアな出来事に大興奮（実際の写真）鎮西さんは「ちょ待って、、、、、、、0.001%の確率らしく宝くじ高額当選よりもすごいレベルらしい！！！！きゃー！！！！！」「ん？0.1%なのか、、、とにかくすごいみたい！笑