今日（12日）午前、行方がわからなくなっている男性の捜索中に、熊本市の井芹川に沈んだ車が見つかりました。 【写真を見る】現場の捜索活動 警察が行方不明男性との関連を調べています。 熊本県などによりますと、昨日（11日）未明に熊本市北区貢町で車が流され、2台の車からあわせて3人が救出されました。 警察によりますと、救出された中の1人が「後ろにいた知り合いの車が見当たらない」と警察に話したということです。