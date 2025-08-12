「これは、ハンディファンでおしりの穴を冷やされている時の犬の顔」【写真】絶妙な表情を見せてくれた柴犬さんこんなポストをされたのは柴犬ししまる（@sisi3po）さん。戸惑ったような絶妙な顔に反響が集まりました。「表情が絶妙すぎてじわる」「これは新手の避暑法」「嫌なんだろうけど何も言えない感じがまたかわいい」「うちの犬にもやってみたくなる（やらないけど）」投稿には、こんな声が多数寄せられました。柴犬さんのお