タレントのマツコ・デラックス（52）が11日に放送された日本テレビ「月曜から夜ふかし」（月曜後10・00）に出演。同番組が開始された2012年4月から長年共演する「SUPEREIGHT」の村上信五（43）とともに、お互い近年に経験した“すったもんだ”について愚痴る場面があった。オープニングトークが始まるなり、いきなり「幸せってなんなんだろうっていうのはね、ほんといろいろ考えさせられました」と暗い表情で切り出したマツ