弁護士の菊地幸夫氏が１２日、ＴＢＳ系「ゴゴスマ〜ＧＯＧＯ！Ｓｍｉｌｅ！〜」で、伊東市の田久保真紀市長がＸで誰かから送られて来たメッセージを公開していることに「メールを出した方の承諾は取っているのか？」と疑問を呈した。この日は１３日に百条委員会が開かれる伊東市の田久保市長の問題を取り上げた。田久保市長は、自身のＸに６日に送られて来たというメッセージのスクショをアップ。誰が送ったのかはもちろん不明