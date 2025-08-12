12日午後3時半、福岡県で、土砂災害警戒情報の解除が発表されました。解除されたのは福岡市、古賀市、福津市、宮若市、糸島市、新宮町、鞍手町です。午後3時30分現在、福岡県に出されている土砂災害警戒情報の警戒対象地域は次の通りです。北九州市、宗像市、芦屋町、水巻町、岡垣町、遠賀町です。警戒対象地域では土砂災害の危険度が高まっています。避難が必要となる危険な状況となっています。崖の近くなど土砂災害の発生しやす