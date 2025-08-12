天皇皇后両陛下と長女・愛子さまが、戦後80年にあたり、戦没者の慰霊などのため長崎県を訪問されると宮内庁が発表しました。宮内庁によりますと、両陛下と愛子さまは9月12日からご一家で長崎県を訪問されます。ご一家は12日に特別機で長崎県に入った後、平和公園の原爆落下中心地碑で花をたむけられるほか、原爆資料館を視察されます。13日には、被爆者が暮らす「恵の丘長崎原爆ホーム」で入所者らとの懇談などが予定されていて、