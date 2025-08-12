連休明け１２日の東京株式市場で、日経平均株価（２２５種）の終値は前週末比８９７円６９銭（２・１５％）高の４万２７１８円１７銭となり、史上最高値となった。昨年７月１１日につけた従来の最高値（４万２２２４円０２銭）を約１年１か月ぶりに更新した。米関税政策を巡る懸念が和らぎ、企業業績の底堅さや人工知能（ＡＩ）需要への楽観的な見方から、半導体関連株を中心に幅広い銘柄が値上がりした。東証株価指数（ＴＯ