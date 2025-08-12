■MLBエンゼルス7ー4ドジャース（日本時間12日、エンゼルスタジアム）【一覧】大谷翔平が“二刀流”完全復帰へドジャースこれまでの試合結果と予定ドジャースの山本由伸（26）が敵地でのエンゼルス戦に今季23度目の先発、4回2/3、99球を投げて、被安打6、奪三振6、四死球6、失点6（自責点6）。6つの四死球で制球が安定せず、今季ワーストの6失点で8敗（10勝）を喫した。試合後、山本は「立ち上がりもちろん意識して入ったんで