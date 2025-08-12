関西電力大飯原発。手前から1号機、2号機、3号機、4号機＝2024年11月、福井県おおい町12日午後1時5分ごろ、関西電力大飯原発（福井県おおい町）で「事務所のケーブルが燃えている」と119番があった。関電によると火はすぐに消し止められ、放射線による環境への影響はない。関電や地元消防によると午後0時55分ごろ、同原発内の放射線管理区域外にある事務所ビルで電気コードから出火し、火災報知機が作動。火は数分後に職員らに