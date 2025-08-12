俳優の松本若菜さん、吉川愛さん、声優の楠大典さん、お笑い芸人のやす子さんが、映画『ジュラシック・ワールド／復活の大地』の大ヒット記念 新ジュラ夏祭りイベントに登場しました。 【写真を見る】【 松本若菜 】数年前にヘルニアで手術復活の瞬間は「床を歩いた一歩目」 「健康第一」を実感本作は、1993年に映画界の巨匠スティーヴン・スピルバーグ監督の手によって産声を上げ、シリーズ全6作の世界累計興行収入9400