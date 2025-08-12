「CMG世界ロボット技能大会・ロボットAIサッカー大会」が9日夜、河北省雄安新区で開幕した。中国新聞網が伝えた。今大会では、「チャンピオンチャレンジ」「世界初・4対4ロボット対決」「サッカースキルチャレンジ」の3種目が行われ、観客はロボットが披露するユニークなサッカーを楽しむことができる。（提供/人民網日本語版・編集/KM）