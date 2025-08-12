富士通Japanが開発した、AIを使った蔵書検索システム（青山学院大提供）日常的に使っている言葉を入力すれば、人工知能（AI）が図書館の蔵書からあなた向けの本を探します―。富士通子会社の富士通Japan（川崎市）が開発した、AIを使った新しい蔵書検索システムがじわりと浸透している。タイトルや著者といった明確なキーワードがなくても利用者が興味を持てそうな本を提示してくれ、横浜市など10自治体の公共図書館で稼働中だ。