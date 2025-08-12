きょう（12日）の東京株式市場で日経平均株価は去年7月11日につけた史上最高値・4万2224円を1年1か月ぶりに更新しました。一時1100円以上値上がりし、先週末より897円高い4万2718円で取引を終了しています。アメリカの関税政策をめぐり不透明感が和らいだことや、円相場が円安方向に進行していることなどをうけ、幅広い銘柄が買われました。また、アメリカの中央銀行にあたるFRBが早期の利下げに踏み切るのではとの観測から、先週