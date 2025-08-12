イラストレーターみうらじゅん（67）が11日深夜放送のTOKYO FM「TOKYO SPEAKEASY」（月〜木曜深夜1時）に出演。実家の風呂について語った。みうらは、いとうせいこう（64）とともにゲスト出演し、風呂のカビについてトークした。風呂の目地にカビが生えるという話になり、みうらは「うちの京都の実家は、ステンレスの…ピッカピカなのよ。だからカビは生えてないのよ」と、洗ったらすぐにカビが取れると説明した。そして「1つだけ