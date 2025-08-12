上小阿仁村の国道を走るクマが撮影されました。撮影されたのは11日の12時20分ごろです。上小阿仁村の国道285号、杉花入口バス停付近で、道の駅かみこあにや上小阿仁村役場から道なりに約800メートルの場所です。撮影した人は、北秋田市方向から五城目町方向へ走行中にクマを発見し、車を止めて車内から撮影したということです。「体長は1メートルほどあり、このあと前方に走り去っていった」と話していました。