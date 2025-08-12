高温に関する早期天候情報（東北地方） 【画像】今後の天気（東北・全国） 令和７年８月１２日１４時３０分 仙台管区気象台発表 東北地方８月１８日頃からかなりの高温 かなりの高温の基準：５日間平均気温平年差＋２．６℃以上 東北地方の向こう２週間の気温は、暖かい空気が流れ込みやすいため高く、１６日頃からはかなり高くなる見込みです。熱中症の危険性が高い状態が続きます。屋外での活動等では飲料水や日陰