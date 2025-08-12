「あのちゃん」ことタレント・あの（年齢非公表）が11日深夜に放送されたテレビ朝日「あのちゃんねる」（月曜深夜0・45）に出演。返答に悩むコメントについて語った。あのは「“めっちゃ漫画好きそうだよね”とか言われたり。もちろん読むけど、オタクほど知らないから、その時どう言うのが正解なんですか？」と質問。「○○そう」と言われた時の返答に悩んでいるという。さらに「“運動神経悪そう”とか言われて、ちょっと