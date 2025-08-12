よっ…後ろ足でおしりをキック！等身大にのびのび過ごすフリーダム犬／犬を揉む（1）マイペースで最高な柴犬に振り回される日々は、なんだかとっても心地良い！「うちの子もやる」「可愛すぎる」「癒される」と、SNSでも大人気の柴犬・ぽんちゃんをご存知ですか？柴犬のぽんた（通称ぽんちゃん）の性格はマイペース。人目を盗んでタップダンス、道なき道をクン活、家族の行く道を通せんぼ、玄関へのお迎えはやる気があるときだけ!?