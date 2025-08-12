NPB(日本野球機構)は12日の公示を発表。ロッテは早坂響投手の登録を抹消しました。早坂投手は2023年ドラフト4位で幕張総合高からロッテに入団した20歳の2年目右腕。5月11日に初昇格を勝ち取ると、同日にプロ初登板も飾りました。この試合を含む2登板を終えて抹消されるも、7月11日に再昇格。その後は7試合にリリーフ登板し、回またぎの起用にも応えていました。直近登板は6日のソフトバンク戦。7点ビハインドで迎えた8回のマウンド