宮内庁は、天皇皇后両陛下が国民文化祭など出席のため来月12日から長崎県を訪れるとともに、長女・愛子さまを伴って被爆80年にあたり原爆犠牲者の慰霊を行われると発表しました。天皇皇后両陛下と愛子さまは来月12日特別機で長崎県に入り、長崎市の平和公園の「原爆落下中心地碑」に供花し原爆の犠牲者の慰霊を行われます。その後、長崎原爆資料館を視察されます。翌13日は、午前にご一家で「恵の丘長崎原爆ホーム」を訪問し被爆