日経平均株価は、約1年1カ月ぶりに終値の史上最高値を更新しました。上げ幅は一時、1100円を超えました。【映像】日経平均、史上最高値更新日経平均株価は、午前中に取引時間中の史上最高値4万2426円を上回りました。午後に入るとさらに買いが強まり、一時、1100円以上値を上げ、大台の4万3000円に迫る場面もありました。アメリカと各国の関税協議が進展し、先行きの不透明感が後退したことなどが要因です。終値でも最高値を