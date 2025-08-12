大相撲で史上３人目となる英国出身（１９９７年中国返還前の香港を含む）力士誕生へ、ニコラス・タラセンコ（１６）が１２日、埼玉・蕨市にある湊部屋で相撲を取る稽古を行った。１９０センチ、１２０キロの体を生かして寄り切った。左上手をがっちり握って、上手投げをする場面もあった。一方で腰が高く、立ち合いから懐に入られ、もろ差しを許した。そのまま寄り切られるなどあっさり負ける場面もあった。師匠の湊親方（元幕