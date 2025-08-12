小林甘寧（２１＝広島）が１２日、ボートレース宮島で行われた「第５５回スポーツニッポン杯」の初日４Ｒに６号艇で出場。大外６コースからまくり差して１着。デビュー初勝利を飾り、レース後には水神祭が行われた。６コースから１Ｍわずかな間隙を突いて抜け出し１着ゴール。昨年、５月のデビューから１年３か月、１４２走目での初白星に「うれしいです。ここまで長かったですね。１Ｍはあそこに入れると思ってなかったんです