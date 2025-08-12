ヘンリー王子とメーガン妃のアーチウェル・プロダクションは、ネットフリックスと新たに「映画とテレビ番組のプロジェクトに関する複数年にわたるファーストルック（優先交渉権）契約」を締結したと発表した。英紙サンが１１日、報じた。「ファーストルック契約」は、夫妻の制作会社アーチウェル・プロダクションが他のスタジオに作品を売り込む前に、ネットフリックスが優先的に判断できる権利を持つことになる。５年前、ヘン