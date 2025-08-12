歌手の研ナオコ（72）が、娘の誕生日を祝福し、家族ショットを披露した。【映像】笑顔の夫婦ショット1987年、6歳年下で、現在、研の所属事務所の代表を務める野口典夫さんと結婚した研。これまで、SNSで、はんてんを着た夫と笑顔で並ぶ2ショットや、歌手として活動する娘・ひとみとの2ショットなど、家族との日常を発信してきた。36歳の娘の誕生日を祝福「お母さんにそっくり」2025年8月11日には、Instagramで、ひとみが36歳