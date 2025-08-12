大相撲の夏巡業が１２日、宮城・仙台市で行われ、関脇・若隆景（荒汐）が、関取衆の申し合い稽古に参加して汗を流した。相撲を取る稽古は１０日に行われた山形・山辺町での巡業以来、今巡業では２回目。幕内・王鵬（大嶽）らを相手に５連勝し、６番連続で取って存在感を示した。稽古後は「徐々に番数増やしていければ。中身をしっかりさせてやっていきたい」と振り返った。小結だった５月の夏場所は１２勝、先場所は１０勝で