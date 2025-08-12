「全国高校野球選手権・２回戦、尽誠学園３−０東大阪大柏原」（１２日、甲子園球場）大阪大会決勝で大阪桐蔭を延長の末に撃破、１４年ぶり２度目の甲子園で勢いをつなげたかった東大阪大柏原だったが、尽誠学園の先発・広瀬の前に三回まで走者を出せないなど手こずり、無念の完封負けとなった。不運は１０日に起きた。初戦に臨むべく、張り切って練習していたチームの屋台骨、４番で主将を務める竹本歩夢捕手（３年）がスイ