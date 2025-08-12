タレントの青木さやか（52）が、娘と旅行したことを明かし、旅行先での入浴ショットを披露した。【映像】「理想的間取り」と話題の自宅2007年に3歳年下のダンサーと結婚し、2010年には長女が誕生していた青木。しかし、2012年に離婚を発表していた。自身のSNSでは、プライベートについて発信しており、観葉植物が飾られた自宅の一室で、長女と猫がじゃれあう姿や、およそ7年前に購入し、2LDKから 1LDKにリノベーションした自